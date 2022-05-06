Защитники "Азовстали" срывают планы РФ на юге Донбасса, — Минобороны Великобритании

Российские войска штурмуют металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе, где держат оборону украинские бойцы. Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В ведомстве отмечают, что эти атаки даются России ценой потерь личного состава, техники и боеприпасов.

"Пока украинское сопротивление продолжается на "Азовстали", российские потери будут нарастать и срывать их оперативные планы на юге Донбасса", — заявили в Минобороны Британии.

При этом в Пентагоне заявили о переброске значительной части войск РФ к северу от Мариуполя.

Напомним, в Мариуполе на территории завода "Азовсталь" начался третий этап эвакуации мирных жителей при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста.

Людей, которые хотят эвакуироваться, собирают возле ТРЦ "Порт Сити" в 12:00.