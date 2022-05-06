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Защитники "Азовстали" срывают планы РФ на юге Донбасса, — Минобороны Великобритании
Российские войска штурмуют металлургический завод "Азовсталь" в Мариуполе, где держат оборону украинские бойцы. Об этом сообщает в Twitter Министерство обороны Великобритании.
В ведомстве отмечают, что эти атаки даются России ценой потерь личного состава, техники и боеприпасов.
"Пока украинское сопротивление продолжается на "Азовстали", российские потери будут нарастать и срывать их оперативные планы на юге Донбасса", — заявили в Минобороны Британии.
При этом в Пентагоне заявили о переброске значительной части войск РФ к северу от Мариуполя.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в Мариуполе на территории завода "Азовсталь" начался третий этап эвакуации мирных жителей при поддержке ООН и Международного комитета Красного Креста.
Людей, которые хотят эвакуироваться, собирают возле ТРЦ "Порт Сити" в 12:00.