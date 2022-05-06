Россия перебрасывает войска на север от Мариуполя

Большинство войск РФ, перемещается от на север от города. Об этом сообщает Министерство обороны США.

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"В целом мы оценили бы, что большинство российских сил, сухопутных войск, которые были направлены в Мариуполю, отошли и двинулись к северу от Мариуполя", - сказал на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби.

Он отметил, что в городе осталось сравнительно небольшое количество российских сил, и они продолжают наносить удары по "Азовстали".

Напомним, в Мариуполе на территории завода "Азовсталь" начался третий этап эвакуации мирных жителей при поддержке ООН и Международного комитета Красный Крест.

При этом в Мариуполе указатели на украинском языке снимают и на их место устанавливают другие - подписанные на русском.

Также Мариупольский горсовет 2 мая сообщал, что россияне увозят тела погибших мариупольцев, пытаясь таким образом скрыть свои преступления.