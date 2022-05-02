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Оккупанты пытаются скрыть преступления в Мариуполе: спешно проводят эксгумации
Россияне увозят тела погибших мариупольцев, но во дворах появляются новые могилы. Об этом сообщает Мариупольский горсовет.
В городе высокая смертность из-за нехватки питьевой воды, еды и лекарств. Много тел извлекают из-под завалов.
Мэр города Вадим Бойченко отметил, что инфраструктура полностью уничтожена.
"Из-за полного отсутствия качественной медицинской помощи у людей с онкологией и хроническими заболеваниями почти не остается шансов. Число жертв российской агрессии продолжает расти, поэтому сейчас только эвакуация поможет спасти людей", — сказал городской голова.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Более 100 тысячам мирным жителям, до сих пор остающимся в заблокированном российскими оккупантами Мариуполе, грозит смертельная опасность не только из-за ежедневных обстрелов, но и из-за невыносимых условий жизни и антисанитарии.
Напомним, на днях российские военные в очередной раз нарушили Женевскую конвенцию — сбросили авиабомбы на военно-полевой госпиталь, расположенный на территории завода "Азовсталь". Есть погибшие, раненые и контуженные.