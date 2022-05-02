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Окупанти намагаються приховати злочини у Маріуполі: спішно проводять ексгумацію
Росіяни забирають тіла загиблих маріупольців, але у дворах з'являються нові могили. Про це повідомляє Маріупольська міськрада.
У місті висока смертність через брак питної води, їжі та ліків. Багато тіл витягують з-під завалів.
Мер міста Вадим Бойченко зазначив, що інфраструктура повністю знищена.
"Через повну відсутність якісної медичної допомоги у людей з онкологією та хронічними захворюваннями майже не залишається шансів. Кількість жертв російської агресії постійно продовжує зростати. Тому зараз лише евакуація допоможе врятувати людей", – сказав міський голова.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Понад 100 тисячам мирних жителів, які досі залишаються у заблокованому російськими окупантами Маріуполі, загрожує смертельна небезпека не лише через щоденні обстріли, а й через нестерпні умови життя та антисанітарію.
Нагадаємо, днями російські військові вкотре порушили Женевську конвенцію — скинули авіабомби на військово-польовий шпиталь, розташований на території заводу "Азовсталь". Є загиблі, поранені та контужені.