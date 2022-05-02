Окупанти намагаються приховати злочини у Маріуполі: спішно проводять ексгумацію

Росіяни забирають тіла загиблих маріупольців, але у дворах з'являються нові могили. Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

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У місті висока смертність через брак питної води, їжі та ліків. Багато тіл витягують з-під завалів.

Мер міста Вадим Бойченко зазначив, що інфраструктура повністю знищена.

"Через повну відсутність якісної медичної допомоги у людей з онкологією та хронічними захворюваннями майже не залишається шансів. Кількість жертв російської агресії постійно продовжує зростати. Тому зараз лише евакуація допоможе врятувати людей", – сказав міський голова.

Понад 100 тисячам мирних жителів, які досі залишаються у заблокованому російськими окупантами Маріуполі, загрожує смертельна небезпека не лише через щоденні обстріли, а й через нестерпні умови життя та антисанітарію.

Нагадаємо, днями російські військові вкотре порушили Женевську конвенцію — скинули авіабомби на військово-польовий шпиталь, розташований на території заводу "Азовсталь". Є загиблі, поранені та контужені.