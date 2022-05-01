Почалася евакуація цивільних із "Азовсталі", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтвердив початок евакуації мирних громадян із заводу "Азовсталь" у Маріуполі, який перебував під постійним обстрілом російських окупантів.

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"Почалася евакуація цивільних з "Азовсталі". Перша група приблизно зі 100 осіб уже їде на підконтрольну територію. Будемо завтра зустрічати їх у Запоріжжі. Дякуємо нашій команді! Наразі вони разом із представниками ООН працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу", – написав Зеленський.

Водночас, як повідомляє Reuters, понад 50 громадянських людей прибули 1 травня з Маріуполя до тимчасового центру для переміщених осіб у селі Безіменне на Донеччині, яке знаходиться під окупацією російських військ.

Спікер Управління з координації гуманітарних питань ООН Савіано Абреу ООН підтвердив, що 1 травня відбувається евакуація мирних жителів із заводу "Азовсталь" у Маріуполі, який перебував під постійним обстрілом російських окупантів.

За його словами, операція розпочалася 29 квітня і зараз координується з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, Україною та Росією.

"МКЧХ також підтверджує, що йде операція з безпечного проходу, у координації з ООН та сторонами конфлікту, - йдеться у заяві Червоного Хреста", - пише видання.

Конвой для евакуації цивільних осіб проїхав близько 230 км і досяг заводу у Маріуполі вранці у суботу.

МКЧХ наполягає на тому, що жодних подробиць не можна повідомити доти, доки не дозволить ситуація, оскільки це ставить під серйозну загрозу безпеку цивільних осіб та конвою.

За даними Reuters, 40 людей залишили територію, що прилягає до заводу "Азовсталь". Людей доставили автобусами з українськими номерними знаками у супроводі конвою російських військових та автомобілів із символікою ООН.

Пізніше фотограф Reuters повідомив, що в центр розміщення прибула ще одна група, що налічує близько 14 осіб.

Зазначимо, 30 квітня замкомандира полку "Азов" Святослав Паламар заявив, що до Маріуполя приїхала евакуаційна колона, і з території "Азовсталі" змогли вивезти 20 цивільних, яких витягли з-під завалів - їх планували відвезти до Запоріжжя.