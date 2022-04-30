С территории "Азовстали" удалось вывезти 20 гражданских

В заблокированный российскими оккупантами Мариуполь в субботу вечером, 30 апреля, приехала эвакуационная колонна. С территории "Азовстали" смогли вывезти 20 гражданских. Их планируют отвезти на подконтрольную Украине территорию.

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Об этом заявил замкомандира полка "Азов" Святослав Паламарь ("Калина").

По его словам, всю ночь оккупанты атаковали завод из вражеской артиллерии, что привело к новым завалам и разрушениям. Режим тишины, который должен был начаться в 06:00, начался в 11:00. По состоянию на 20:30 обе стороны его придерживаются.

"По состоянию на 19:40 мы передали в условленное место 20 гражданских, которых удалось освободить из-под завалов, — это женщины и дети. И мы надеемся, что эти люди поедут в направлении договоренном, а именно — Запорожье, на подконтрольную Украине территорию", — рассказал Паламарь.

По его словам, на данный момент проводится специальная спасательная операция силами полка "Азов". Из-под завалов тросами достают гражданских людей.

"Мы надеемся, что процесс будет продолжен. И нам удастся эвакуировать всех гражданских", - подчеркнул Паламарь.

Он также рассказал о ситуации с ранеными военными.

"Это люди, нуждающиеся в необходимой медицинской помощи, но нам не известно, почему их не забирают и о них совсем не идет речь об их эвакуации на подконтрольную Украине территорию", - заявил замкомандира полка "Азов".

Он подчеркнул, что защитники Мариуполя просят гарантировать выезд не только гражданских, но и раненых военнослужащих, которым необходима медицинская помощь.

Отметим, Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к неотложным переговорам по эвакуации гражданских с "Азовстали".

Но российские оккупанты постоянно обстреливают территорию "Азовстали". 28 апреля армия РФ сбросила авиабомбы на военно-полевой госпиталь, расположенный на территории завода.