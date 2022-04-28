Войска РФ снова сбросили авиабомбы на “Азовсталь” - уничтожили госпиталь, есть погибшие

Российские военные в очередной раз нарушили Женевскую конвенцию - сбросили авиабомбы на военно-полевой госпиталь, расположенный на территории завода “Азовсталь”. Есть погибшие, раненые и контуженные.

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28 апреля войска РФ нанесли авиаудары по военному полевому госпиталю на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщает полк “Азов” в своем телеграм-канале.

По словам военных, в результате авиаударов погибли несколько человек, также есть пострадавшие среди военнослужащих, также есть заново раненые и контуженные.

“Из-за вражеской атаки часть помещения рухнула - в частности операционная, что делает невозможным теперь помогать нашим воинам даже в тех условиях, которые были раньше”, - говорится в сообщении “Азова”.

Также украинские защитники подчеркивают, что Женевская конвенция гарантирует защиту стационарных и передвижных медицинских учреждений, поэтому обстреливать их запрещено. Однако в РФ игнорируют эти нормы.

Напомним, ночью с 27 на 28 апреля российские оккупанты нанесли по Мариуполю 50 авиаударов и сбрасывали фосфорные бомбы.

Ранее, 27 апреля, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский призвал провести для спасения гарнизона процедуру типа extraction, как при операции в Дюнкерке в 1940 году.