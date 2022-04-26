В Мариуполе оккупанты заставляют мужчин работать за еду

В заблокированном Мариуполе гуманитарная ситуация остается катастрофической. В городе нет продуктов питания, воды и медикаментов. Российские оккупанты заставляют за еду мужчин разбирать завалы и обустраивать братские могилы.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Гуманитарная обстановка остается тяжелой. Несмотря на открытую баню и множество пропаганды о наличии пищи и воды, еды катастрофически не хватает. Более того, оккупанты перешли к позорной практике обеспечения пищей мужчин исключительно в случае вовлеченности в работы", — сообщил Андрющенко.

Поэтому мужчины вынуждены принимать участие в разборе завалов, обустройстве братских могил, буквально чтобы не умереть с голоду.

Кроме того, медицинская помощь в городе недоступна. Российские оккупанты анонсировали открытие первой "больницы" в помещении стоматологического центра "Апполония" в Левобережном районе.

"Это, пожалуй, наиболее говорит о настоящей подготовленности оккупантов, их заботе о гражданских и реальном состоянии других больниц города", — подчеркнул Андрющенко.

Как сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, после полномасштабного вторжения в Украину войск РФ в Мариуполе погибли уже более 20 тысяч мирных жителей.

Напомним, оккупанты продолжают бомбардировки и обстрелы территории завода "Азовсталь", где сейчас продолжают скрываться от российских военных мирные жители.

А Международный комитет Красного Креста призывает Россию немедленно предоставить беспрепятственный доступ в Мариуполь для эвакуации из города мирных лиц и раненых.