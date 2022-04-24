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У Зеленского предложили России спецраунд переговоров по Мариуполю
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предлагает российскому руководству "спецраунд переговоров" по Мариуполю, который постоянно подвергается атакам со стороны оккупантов.
Об этом Михаил Подоляк написал в своем Твиттере.
"Пасха-2022. Но прямо сейчас РФ без остановки атакует мариупольский "Азовсталь". Место, где находятся наши гражданские и военные засыпают тяжелыми авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма. Кто там отдал приказ "не штурмовать"?", – отметил Подоляк.
Он предложил стране-агрессору для спасения "остатков репутации" сделать три "мариупольских шага":Подписывайтесь на наш YouTube канал
1. Провозгласить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем.
2. Немедленно дать гумкоридор для гражданских.
3. Согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы мы забрали/обменяли военных.
Отметим, комбинат "Азовсталь" оккупанты продолжают активно обстреливать, несмотря на то, что лидер страны-агрессора Владимир Путин заявил о том, что штурмовать представляющий собой укрепленную крепость завод не нужно и приказал ее окружить.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из любых переговоров с Россией, если российские войска уничтожат людей в Мариуполе, а представители оккупационной администрации проведут так называемый "референдум" на временно оккупированных территориях.