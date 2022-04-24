У Зеленского предложили России спецраунд переговоров по Мариуполю

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предлагает российскому руководству "спецраунд переговоров" по Мариуполю, который постоянно подвергается атакам со стороны оккупантов.

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Об этом Михаил Подоляк написал в своем Твиттере.

"Пасха-2022. Но прямо сейчас РФ без остановки атакует мариупольский "Азовсталь". Место, где находятся наши гражданские и военные засыпают тяжелыми авиабомбами, обстреливают артиллерией и интенсивно концентрируют силы и технику для штурма. Кто там отдал приказ "не штурмовать"?", – отметил Подоляк.

(1/2) Великдень-2022. Але прямо зараз РФ без зупинки атакує маріупольську Азовсталь. Місце, де знаходяться наші цивільні та військові засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією та інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму. Хто там віддав наказ «не штурмувати»? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 24, 2022

Он предложил стране-агрессору для спасения "остатков репутации" сделать три "мариупольских шага":

1. Провозгласить реальное пасхальное перемирие над Мариуполем.

2. Немедленно дать гумкоридор для гражданских.

3. Согласиться на "спецраунд переговоров", чтобы мы забрали/обменяли военных.

Отметим, комбинат "Азовсталь" оккупанты продолжают активно обстреливать, несмотря на то, что лидер страны-агрессора Владимир Путин заявил о том, что штурмовать представляющий собой укрепленную крепость завод не нужно и приказал ее окружить.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина выйдет из любых переговоров с Россией, если российские войска уничтожат людей в Мариуполе, а представители оккупационной администрации проведут так называемый "референдум" на временно оккупированных территориях.