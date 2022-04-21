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Шойгу утверждает, что россияне захватили Мариуполь. Путин приказал отменить штурм "Азовстали"

Шойгу утверждает, что россияне захватили Мариуполь. Путин приказал отменить штурм "Азовстали"

Министр обороны России Сергей Шойгу в очередной раз отчитался перед российским президентом Владимиром Путиным о взятии Мариуполя. Об этом сообщают росСМИ. 

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На встрече с Путиным Шойгу сказал: "Освобожден Мариуполь, некоторые формирования военных укрылись в промышленной зоне". Также глава Минобороны РФ сообщил российскому лидеру, что якобы "Азовсталь" заблокирован, "на нем находятся более двух тысяч украинских военных". 

При этом Путин приказал Шойгу отменить штурм промзоны в Мариуполе, поскольку не считает его целесообразным.

"Предполагаемый штурм промзоны "Азовстали" считаю нецелесообразным, приказываю его отменить. Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в "Азовстали" так, чтобы муха не пролетела", — заявил российский лидер.

Кроме того, Путин в очередной раз предложил украинским военным в Мариуполе сложить оружие, хотя они уже неоднократно заявляли, что будут защищать город до конца.

Отмечаем, что заявления Шойгу о "взятии Мариуполя" украинские военные еще не комментировали. При этом накануне украинские военные, защищающие Мариуполь, заявили, что не сдадутся в плен и выйдут с территории металлургического комбината "Азовсталь" только с оружием.

Важно напомнить, что ранее президент Украины Владимир Зеленский, говоря о военно-оперативной ситуации в Мариуполе, выразил уверенность в том, что близость переговоров украинского и российского лидеров будет зависеть от ситуации в городе.

При этом глава государства подчеркивал, что уничтожение украинских защитников в Мариуполе поставит точку на переговорах с Россией.

Автор:
Вита Молодан