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Завод "Азовсталь" россияне практически полностью уничтожили — "Азов"
Российские войска разбомбили мариупольский завод "Азовсталь", в результате предприятие практически уничтожено. Об этом в комментарии "Радіо Свобода" заявил заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь, известный также под позывным "Калина".
Военный сообщил, что россияне сбрасывают на "Азовсталь" сверхмощные бомбы, и под завалами завода находится очень много людей.
"Мы будем воевать, мы будем использовать каждый оставшийся у нас патрон, но мы призываем Родину спасти гражданских, раненых и забрать тела", – сказал Паламарь.
Напомним, Денис Прокопенко, командир полка "Азов", обратился к мировым лидерам с призывом организовать "зеленый коридор" для эвакуации из Мариуполя мирных жителей, раненых солдат и тел погибших воинов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В это время в заблокированном российской армией Мариуполе оккупационные войска проникают в уцелевшие квартиры и вывозят имущество, преимущественно бытовую технику.
Оккупанты также хаотично обстреливают жилой сектор, куда только накануне пустили гражданских лиц.