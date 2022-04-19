Ситуация в Мариуполе: оккупанты грабят квартиры и пытаются "легализовать" захоронение тел мирных жителей

В заблокированном российской армией Мариуполе оккупационные войска проникают в уцелевшие квартиры и вывозят имущество, преимущественно бытовую технику.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он подчеркнул, что в заблокированном российской армией Мариуполе оккупационные войска не только сбрасывают бомбы на "Азовсталь", но и хаотически обстреливают жилой сектор, куда только накануне пустили гражданских лиц.

"При этом вчера оккупанты открыли доступ гражданским в эту зону, чтобы люди могли забрать вещи из домов. С учетом обязательных белых лент, которыми россияне обозначают себя, оккупанты продолжают использовать гражданское население в качестве приманки для украинских снайперов", — отметил Андрющенко.

Он добавил, что в связи с началом более мощного наступления на востоке Украины наблюдается тенденция ротации российских военных на наемников из так называемой "ДНР".

"Новая волна мародерства со стороны российских военных. Они массово вскрывают уцелевшие квартиры и вывозят имущество, преимущественно бытовую технику. Ничего нового для россиян – воровство и подлость", – отметил Андрющенко.

Он также сообщил, что российские оккупанты в Мариуполе пытаются "легализовать" захоронение тел мирных жителей, собирают данные о погибших и пропавших мариупольцах, также они контролируют в соцсетях группы для поиска родных.

"Ситуация с захоронением обретает новые оттенки. Вчера оккупанты сообщили о "разъяснении омбудсмена ДНР"... Для получения любой бумаги о смерти близких в Мариуполе люди должны сообщить данные погибшего, место захоронения или местонахождение тела погибшего, собственные данные – и только после осмотра комиссией человек получает бумагу о смерти и праве на захоронение на кладбище", — рассказал Андрющенко.

Он добавил, что "все чат-группы, телеграмм-каналы, ФБ-группы по Мариуполю по поиску родных, установке повреждений и прочему находятся под администрированием "волонтеров ДНР", фактически – под контролем российских агентов ФСБ".

"Такие сервисы не работают ни на поиск, ни на помощь. Они имеют единственную цель – сбор и анализ персональных данных для дальнейшей фильтрации внутри города, попыток привлечь к сотрудничеству и организации эффективных информационно-психологических операций", – подчеркнул Андрющенко.

Напомним, войска РФ безуспешно пытаются сломить сопротивление защитников Мариуполя. Российская авиация нанесла мощные удары по "Азовстали".

18 апреля командир полка "Азов" обратился к мировым лидерам с призывом организовать "зеленый коридор" для эвакуации из Мариуполя мирных жителей, раненых солдат и тел погибших воинов.