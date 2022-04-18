Российские самолеты атаковали "Азовсталь" сверхтяжелыми авиабомбами (ВИДЕО)

Войска РФ безуспешно пытаются сломить сопротивление защитников Мариуполя. Российская авиация наносит мощные удары по "Азовстали". Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

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"В подземных укрытиях металлургического комбината находятся не менее 1000 гражданских. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди", — говорится в сообщении.

В этот день, 18 апреля, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского, которая защищает Мариуполь от российских захватчиков, Сергей Волына обратился к мировым лидерам с просьбой помочь эвакуировать из города мирных жителей, а также предоставить украинским защитникам тяжелое вооружение.

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По его словам, украинские власти договаривались с россиянами о гуманитарных коридорах, привлекая к посредничеству президента Турции Раджепа Эрдогана. Однако российская сторона не сдержала своего слова и все усилия оказались тщетными.

Напомним, в понедельник, 18 апреля, Генеральный штаб заявил о начале наступления вражеских войск на Донбасс. Основные усилия российских оккупантов сейчас сосредоточены на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями, а также удержании уже захваченных территорий.

При этом войска РФ пытаются прорвать оборону на Изюмском направлении.