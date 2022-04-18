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Российские самолеты атаковали "Азовсталь" сверхтяжелыми авиабомбами (ВИДЕО)
Войска РФ безуспешно пытаются сломить сопротивление защитников Мариуполя. Российская авиация наносит мощные удары по "Азовстали". Об этом сообщает Мариупольский горсовет.
"В подземных укрытиях металлургического комбината находятся не менее 1000 гражданских. Преимущественно это женщины с детьми и пожилые люди", — говорится в сообщении.
В этот день, 18 апреля, командир 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Белинского, которая защищает Мариуполь от российских захватчиков, Сергей Волына обратился к мировым лидерам с просьбой помочь эвакуировать из города мирных жителей, а также предоставить украинским защитникам тяжелое вооружение.
По его словам, украинские власти договаривались с россиянами о гуманитарных коридорах, привлекая к посредничеству президента Турции Раджепа Эрдогана. Однако российская сторона не сдержала своего слова и все усилия оказались тщетными.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в понедельник, 18 апреля, Генеральный штаб заявил о начале наступления вражеских войск на Донбасс. Основные усилия российских оккупантов сейчас сосредоточены на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями, а также удержании уже захваченных территорий.
При этом войска РФ пытаются прорвать оборону на Изюмском направлении.