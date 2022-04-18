Генштаб заявил о начале наступления вражеских войск на Донбасс

Генеральный штаб заявил о начале наступления вражеских войск на Донбасс. Основные усилия российских оккупантов сейчас сосредоточены на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями, а также удержании уже захваченных территорий. Об этом сообщает Министерство обороны.

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"Основные усилия противника сосредоточены на установлении полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и содержании ранее захваченной территории. Фиксируются признаки начала наступательной операции в Восточной операционной зоне. В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор на отдельных направлениях активизировал наступательные и штурмовые действия", - сказано в сообщении.

Согласно ему, с целью усиления наступательных возможностей захватчики продолжают формировать дополнительные подразделения на территории Ростовской области и на временно оккупированной территории Автономной республики Крым. Планируется их использование для поддержки боевых действий основных сил во втором эшелоне, охраны административных зданий и важных объектов инфраструктуры на захваченных территориях. По имеющейся информации, ориентировочный срок формирования – до 24 апреля 2022 года.

"Не исключаются провокационных действий и применения противником армейской авиации в приграничных с Украиной районах Российской Федерации, в том числе нанесение ударов по гражданским объектам", — говорится в сообщении.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности войск противника не отмечено.

На Слобожанском направлении группировка врага, в состав которой входят отдельные подразделения 6 общевойсковой армии Западного военного округа, береговых войск балтийского и северного флотов, продолжает частично блокировать город Харьков и разрушать артиллерийским огнем жилые кварталы города.

На Изюмском направлении агрессор действует отдельными подразделениями из состава 1-й танковой армии, 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й и 68-й общевойсковой армии Восточного военного округа и воздушно-десантных войск. Ожидается продолжение попыток наступления на направления Изюм - Славянск и Изюм - Барвенково.

В районе непосредственной близости от границы с Украиной, на территории Белгородской области, отмечается развертывание вертолетных площадок.

На Донецком и Таврическом направлениях группировка оккупационных войск продолжает сосредоточивать основные усилия на захвате населенных пунктов Лиман, Кременная, Попасная и Рубежное, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь.

Противник активизировал наступательные действия на Северодонецком, Попаснянском, Кураховском и Запорожском направлениях.

Для наращивания усилий противник продолжает сосредоточение дополнительных танковых и артиллерийских подразделений.

Продолжаются бои за Мариуполь. Враг производит штурмовые действия в районе морского порта.

На Южнобужском направлении отдельные подразделения оккупантов продолжают сосредоточивать основные усилия на содержании занимаемых рубежей и обстрелах позиций группировки войск Сил обороны. Враг не прекращает попытки установить полный контроль над территорией Херсонской области. Ведет боевые действия в районе населенного пункта Александровка, успеха нет.

Корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают изоляцию морского побережья нашего государства, а также ведение разведки.

Оккупанты и дальше цинично нарушают нормы Международного гуманитарного права, блокируют инициативы по эвакуации гражданских жителей из оккупированных населенных пунктов, отказываются согласовывать гуманитарные маршруты и производят обстрелы местности вблизи возможных "зеленых коридоров".

На занятых территориях противник похищает и вывозит в российскую федерацию оборудование, технику и производимую продукцию местных компаний, минирует поля сельскохозяйственного назначения.

Силы обороны продолжают удерживать определенные рубежи, уничтожать врага и, по отдельным направлениям, освобождать от захватчиков Украинские земли.

Напомним, российские войска обстреливают запрещенными фосфорными бомбами Гуляйполе Запорожской области