Генштаб заявив про початок наступу ворожих військ на Донбас

Генеральний штаб заявив про початок наступу ворожих військ на Донбас. Основні зусилля російських окупантів зараз зосереджено на встановленні повного контролю над Донецькою та Луганською областями, а також утриманні вже захоплених територій. Про це повідомляє Міністерство оборони.

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"Основні зусилля противника зосереджені на встановленні повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання раніше захопленої території. Фіксуються ознаки початку наступальної операції у Східній операційній зоні. У Слобожанському та Донецькому операційних районах агресор на окремих напрямках активізував наступальні та штурмові дії", - сказано у повідомленні.

Згідно з ним, з метою посилення наступальних можливостей, загарбники продовжують формувати додаткові підрозділи на території Ростовської області та на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим. Планується їхнє використання для підтримки бойових дій основних сил у другому ешелоні, охорони адміністративних будівель та важливих об'єктів інфраструктури на захоплених територіях. За наявною інформацією, орієнтовний термін формування – до 24 квітня 2022 року.

"Не виключаються провокаційні дії та застосування противником армійської авіації у прикордонних з Україною районах Російської Федерації, у тому числі завдання ударів по цивільних об'єктах", — йдеться у повідомленні.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямах суттєвих змін у діяльності військ противника не відзначено.

На Слобожанському напрямку угруповання ворога, до складу якого входять окремі підрозділи 6 загальновійськової армії Західного військового округу, берегових військ балтійського та північного флотів, продовжує частково блокувати місто Харків та руйнувати артилерійським вогнем житлові квартали міста.

На Ізюмському напрямку агресор діє окремими підрозділами зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу, 35-ї та 68-ї загальновійськової армії Східного військового округу та повітряно-десантних військ. Очікується продовження спроб наступу на напрямки Ізюм – Слов'янськ та Ізюм – Барвінкове.

У районі безпосередньої близькості від кордону з Україною на території Білгородської області відзначається розгортання вертолітних майданчиків.

На Донецькому та Таврійському напрямах угруповання окупаційних військ продовжує зосереджувати основні зусилля на захопленні населених пунктів Лиман, Кремінна, Попасна та Рубіжне, а також встановлення повного контролю над містом Маріуполь.

Противник активізував наступальні дії на Сєвєродонецькому, Попаснянському, Курахівському та Запорізькому напрямках.

Для нарощування зусиль супротивник продовжує зосередження додаткових танкових та артилерійських підрозділів.

Продовжуються бої за Маріуполь. Ворог робить штурмові дії у районі морського порту.

На Южнобузькому напрямку окремі підрозділи окупантів продовжують зосереджувати основні зусилля на утриманні рубежів і обстрілах позицій угруповання військ Сил оборони. Ворог не припиняє спроб встановити повний контроль над територією Херсонської області. Веде бойові дії у районі населеного пункту Олександрівка, успіху немає.

Корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують ізоляцію морського узбережжя нашої держави та ведення розвідки.

Окупанти й надалі цинічно порушують норми Міжнародного гуманітарного права, блокують ініціативи з евакуації цивільних жителів з окупованих населених пунктів, відмовляються узгоджувати гуманітарні маршрути та обстрілюють місцевість поблизу можливих "зелених коридорів".

На зайнятих територіях противник викрадає і вивозить до Російської Федерації обладнання, техніку та вироблену продукцію місцевих підприємств, мінує поля сільськогосподарського призначення.

Сили оборони продовжують утримувати певні рубежі, знищувати ворога та, за окремими напрямками, звільняти від загарбників Українські землі.

Нагадаємо, російські війська обстрілюють забороненими фосфорними бомбами Гуляйполе Запорізької області