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Враг обстреливает запрещенными фосфорными бомбами Гуляйполе Запорожской области

Враг обстреливает запрещенными фосфорными бомбами Гуляйполе Запорожской области

Российские войска обстреливают запрещенными фосфорными бомбами Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщает телеграм-канал Запорожской областной военной администрации.

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"В минувшие выходные оказались напряженными на "Махновской дуге". Продолжаются активные боевые действия в Гуляйполе. Обстрелы города идут каждый день. При этом обстреливают не только из стрелкового оружия, но и запрещенными фосфорными бомбами. Разрушены жилые дома, объекты социальной сферы", — сказано в сообщении.

Сообщается, что 17 апреля крылатая ракета попала в частный сектор города. Значительные разрушения получили несколько жилых домов. Ранение получил один пожилой мужчина. Его уже удалось доставить в больницу областного центра.

Напомним, утром 18 апреля вражеские войска оккупировали город Кременная Луганской области, откуда уже невозможно эвакуировать людей.