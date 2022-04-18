Ворог обстрілює забороненими фосфорними бомбами Гуляйполе Запорізької області

Російські війська обстрілюють забороненими фосфорними бомбами Гуляйполе Запорізької області. Про це повідомляє телеграм-канал Запорізької обласної військової адміністрації.

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"У минулі вихідні видалися напруженими на "Махнівській дузі". Продовжуються активні бойові дії в Гуляйполі. Обстріли міста йдуть щодня. При цьому обстрілюють не лише зі стрілецької зброї, а й забороненими фосфорними бомбами. Зруйновано житлові будинки, об'єкти соціальної сфери", — сказано у повідомленні.

Повідомляється, що 17 квітня крилата ракета потрапила до приватного сектору міста. Значних руйнувань зазнали кілька житлових будинків. Поранення отримав один чоловік похилого віку. Його вже вдалося доставити до лікарні обласного центру.

Нагадаємо, вранці 18 квітня ворожі війська окупували місто Кремінна Луганської області, звідки вже неможливо евакуювати людей.