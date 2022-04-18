Російські літаки атакували "Азовсталь" надважкими авіабомбами (ВІДЕО)

Війська РФ безрезультатно намагаються зламати опір захисників Маріуполя. Російська авіація завдає потужних ударів по "Азовсталі". Про це повідомляє Маріупольська міськрада.

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"У підземних укриттях металургійного комбінату знаходяться не менше 1000 цивільних. Переважно це жінки з дітьми та люди похилого віку", - йдеться в повідомленні.

Цього дня, 18 квітня, командир 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Бєлінського, котра захищає Маріуполь від російських загарбників, Сергій Волина звернувся до світових лідерів із проханням допомогти евакуювати з міста мирних жителів, а також надати українським захисникам важке озброєння.

Атака

За його словами, українська влада домовлялася з росіянами про гуманітарні коридори, залучаючи до посередництва президента Туреччини Раджепа Ердогана. Проте російська сторона не дотримала свого слова і всі зусилля виявилися марними.

Нагадаємо, у понеділок, 18 квітня, Генеральний штаб заявив про початок наступу ворожих військ на Донбас. Основні зусилля російських окупантів зараз зосереджено на встановленні повного контролю над Донецькою та Луганською областями, а також утриманні вже захоплених територій.

При цьому війська РФ намагаються прорвати оборону на Ізюмському напрямі.