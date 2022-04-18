Войска РФ пытаются прорвать оборону на Изюмском направлении, - Залужный

Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный проанализировал ситуацию, которая сложилась в ходе войны с Россией.

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"Нам удалось устранить непосредственную угрозу столице Украины - городу Киеву. Тем не менее для всей страны остается опасность ракетных и бомбовых ударов", — отметил он.

По его словам, ситуация на южном направлении контролируется. Но остается опасность высадки морских и воздушных десантов.

"Силы обороны устойчиво обеспечивают защиту Николаева от возможных попыток противника возобновить наступление и уничтожают врага в пригороде Херсона. Мы не даем врагу возможности продвинуться в направлении Запорожья. Идет героическая оборона города-героя Мариуполя. Командование Вооруженных сил Украины принимает все возможные меры для оказания поддержки защитникам города", — сказал главнокомандующий.

Он подчеркнул, что противник перегруппировал силы на востоке и пытается прорвать оборону на нескольких направлениях, сосредоточив основные усилия на Изюмском.

"Несмотря на превосходящие силы противника на некоторых направлениях, благодаря приобретенному мастерству командиров и боевому опыту наших воинов нам удается отражать атаки, нанося врагу значительные потери", — подвел итог Залужный.

Генеральный штаб также заявил о начале наступления вражеских войск на Донбасс. Основные усилия российских оккупантов сейчас сосредоточены на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями, а также удержании уже захваченных территорий.

При этом президент Зеленский заявил, что Украина не собирается уступать территории в Донецкой и Луганской областях, чтобы прекратить войну с РФ, а украинские военные готовы к битве с россиянами на Донбассе,