Війська РФ намагаються прорвати оборону на Ізюмському напрямі, - Залужний

Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний проаналізував ситуацію, що склалася під час війни з Росією.

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"Нам вдалося усунути безпосередню загрозу столиці України - місту Києву. Проте для всієї країни залишається небезпека ракетних та бомбових ударів", - зазначив він.

За його словами, ситуація на південному напрямі контролюється. Але залишається небезпека висадки морських та повітряних десантів.

"Сили оборони стійко забезпечують захист Миколаєва від можливих спроб противника відновити наступ і знищують ворога у передмісті Херсона. Ми не даємо ворогові можливості просунутися у напрямку Запоріжжя. Йде героїчна оборона міста-героя Маріуполя. Командування Збройних сил України вживає всіх можливих заходів для надання підтримки захисникам міста", - сказав головнокомандувач.

Він наголосив, що противник перегрупував сили на сході і намагається прорвати оборону на кількох напрямках, зосередивши основні зусилля на Ізюмському.

"Незважаючи на переважаючі сили противника на деяких напрямках, завдяки набутій майстерності командирів і бойовому досвіду наших воїнів нам вдається відбивати атаки, завдаючи ворогові значних втрат", - підсумував Залужний.

Генеральний штаб також заявив про початок настання ворожих військ на Донбас. Основні зусилля російських окупантів зараз зосереджено на встановленні повного контролю над Донецькою та Луганською областями, а також утриманні вже захоплених територій.

При цьому президент Зеленський заявив, що Україна не збирається поступатися територією в Донецькій та Луганській областях, щоб припинити війну з РФ, а українські військові готові до битви з росіянами на Донбасі.