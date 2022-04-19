Ситуація у Маріуполі: окупанти грабують квартири та намагаються "легалізувати" поховання тіл мирних жителів

У заблокованому російською армією Маріуполі окупаційні війська проникають у вцілілі квартири та вивозять майно, переважно побутову техніку.

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Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він наголосив, що у заблокованому російською армією Маріуполі окупаційні війська не лише скидають бомби на "Азовсталь", а й хаотично обстрілюють житловий сектор, куди лише напередодні пустили цивільних осіб.

"При цьому вчора окупанти відкрили доступ громадянським у цю зону для збирання речей із будинків. З урахуванням обов'язкових білих стрічок, якими росіяни позначають себе, окупанти продовжують використовувати громадянське населення як приманку для українських снайперів", — зазначив Андрющенко.

Він додав, що у зв'язку з початком потужнішого наступу на сході України спостерігається тенденція ротації російських військових на найманців із так званої "ДНР".

"З цим виникла нова хвиля мародерства з боку російських військових. Вони масово розкривають уцілілі квартири та вивозять майно, переважно побутову техніку. Нічого нового для росіян – крадіжка та підлість", – зазначив Андрющенко.

Він також повідомив, що російські окупанти в Маріуполі намагаються "легалізувати" поховання тіл мирних жителів, збирають дані про загиблих та зниклих маріупольців, також вони контролюють у соцмережах групи для пошуку рідних.

"Ситуація із похованням набуває нових відтінків. Вчора окупанти повідомили про "роз'яснення омбудсмена ДНР"... Для отримання будь-якого паперу про смерть близьких у Маріуполі люди повинні повідомити дані загиблого, місце поховання або місцезнаходження тіла загиблого, власні дані – і лише після огляду комісією людина отримує папір про смерть та право на поховання на цвинтарі", — розповів Андрющенко.

Він додав, що "всі чат-групи, телеграм-канали, ФБ-групи Маріуполя з пошуку рідних, встановлення пошкоджень та інше знаходяться під адмініструванням "волонтерів ДНР", фактично – під контролем російських агентів ФСБ".

"Такі сервіси не працюють ні на пошук, ні на допомогу. Вони мають єдину мету — збирання та аналіз персональних даних для подальшої фільтрації всередині міста, спроб залучити до співпраці та організації ефективних інформаційно-психологічних операцій", — підкреслив Андрющенко.

Нагадаємо, війська РФ безуспішно намагаються зламати опір захисників Маріуполя. Російська авіація завдала потужних ударів по "Азовсталі".

18 квітня командир полку "Азов" звернувся до світових лідерів із закликом організувати "зелений коридор" для евакуації з Маріуполя мирних жителів, поранених солдатів і тіл загиблих воїнів.