Командир морпіхів закликає владу провести деблокаду Маріуполя військовим чи політичним шляхом

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, майор Сергій Волина закликає владу провести деблокаду Маріуполя в найкоротші терміни або військовим, або політичним шляхом.

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Про це Сергій Волина заявив у коментарі виданню "Українська правда".

Як заявив Волина, Маріуполь може врятувати або термінову військову операцію, або політичне рішення.

Командир морпіхів упевнений, що сьогодні ще можлива деблокада Маріуполя.

За його словами, "це можливо і необхідно провести в найкоротші терміни, залучити досвідчених командирів та необхідні засоби".

Волина зазначив, що станом на ранок 15 квітня захисники Маріуполя ведуть запеклі бої, супротивник агресивно настає. Ситуація є критичною.

Але захисники не мають наміру здаватися в полон і готові боротися, але ситуація погіршується.