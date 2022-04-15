Командир морпехов призывает власти провести деблокаду Мариуполя военным или политическим путем

Командир 36 отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волына призывает власти провести деблокаду Мариуполя в кратчайшие сроки либо военным, либо политическим путем.

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Об этом Сергей Волына заявил в комментарии изданию "Украинская правда".

Как заявил Волына, Мариуполь может спасти либо срочная военная операция, либо политическое решение.

Командир морпехов уверен, что сегодня ещё остаётся возможной деблокада Мариуполя.

По его словам, "это возможно и необходимо провести в кратчайшие сроки, привлечь опытных командиров и необходимые средства".

Волына отметил, что по состоянию на утро 15 апреля защитники Мариуполя ведут ожесточенные бои, противник агрессивно наступает. Ситуация критическая.

Но защитники не намерены сдаваться в плен и готовы сражаться, но обстановка ухудшается.

Отметим, в Мариуполе подразделение николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Белинского смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком "Азов".