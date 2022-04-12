В Мариуполе морпехи смогли выбраться из окружения и соединиться с "Азовом" - СМИ

В Мариуполе подразделение николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Белинского смогло выйти из окружения врага и соединиться с полком "Азов". Об этом сообщает издание "Преступности.НЕТ" со ссылкой на одного из офицеров бригады.

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Для соединения с азовцами морпехи спланировали и успешно провели спецоперацию, хотя, по словам военных, она была достаточно сложной.

"Я не могу рассказать вам детали, но могу точно сказать, что сейчас мы соединились с полком "Азов". Выйти удалось нескольким сотням морских пехотинцев, в том числе и раненым", – рассказал офицер бригады.

Ранее один из военнослужащих, который сейчас участвует в обороне Мариуполя заявил, что "Азов", морская пехота, Корд, ССО, пограничники, СБУ, Нацгвардия и другие подразделения продолжают держать оборону города.

Напомним, вечером 11 апреля российские военные сбросили на Мариуполь неизвестное вещество. После атаки неизвестными ядовитыми веществами пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

При этом ранее Запад подготовил варианты ответа России в случае, если подтвердится факт химической атаки в Мариуполе.