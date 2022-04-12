В Мариуполе враг применил вещества преимущественно удушающего действия — "Азов"

После атаки неизвестными ядовитыми веществами, которую провели войска РФ, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил полк "Азов".

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"Контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, ведь эпицентр поражения находился на определенном расстоянии от места нахождения людей. Несколько ближе находились военнослужащие", — говорится в сообщении.

В "Азове" отмечают, что пока нет возможности обследовать место событий из-за вражеских обстрелов.

Среди пострадавших мирных жителей хуже всего самочувствие у пожилой женщины.

"Основная симптоматика пострадавших: гиперемия лица, повышение АД, сухость и изжога в области ротоглотки, слизистых участков глаз" — отмечают в "Азове".

В полку отмечают, что враг применил ядовитые вещества преимущественно удушающего действия. Но их токсикологический анализ пока невозможен.

Напомним. вечером 11 апреля российские военные сбросили на Мариуполь неизвестное вещество.

При этом Запад подготовил варианты ответа России в случае, если подтвердится факт химической атаки в Мариуполе.