Британия готова ответить России в случае химатаки в Украине

Запад подготовил варианты ответа России в случае, если подтвердится факт химической атаки в Мариуполе. Об этом заявил министр Вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи, сообщает Sky News.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Важно признать, что существуют всевозможные способы применения этих средств — от слезоточивого газа, который является средством для подавления беспорядков, до совершенно разрушительных смертоносных систем химического оружия", — подчеркнул он.

Министр добавил, что применение химического оружия выходит за рамки дозволенного и вызовет ответную реакцию, варианты которой уже подготовлены.

Напомним, в результате того, что вечером 11 апреля российские военные сбросили на город неизвестное вещество, отравления получили три человека.

Пока неизвестно, какое именно вещество использовали захватчики. Люди сразу же начали ощущать первые симптомы отравления.

У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.