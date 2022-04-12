Британія готова відповісти Росії у разі хіматаки в Україні

Захід підготував варіанти відповіді Росії у разі, якщо підтвердиться факт хімічної атаки у Маріуполі. Про це заявив міністр збройних сил Великобританії Джеймс Хіпі, повідомляє Sky News.

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"Важливо визнати, що існують всілякі способи застосування цих засобів - від сльозогінного газу, який є засобом придушення заворушень, до руйнівних смертоносних систем хімічної зброї", - наголосив він.

Міністр додав, що застосування хімічної зброї виходить за рамки дозволеного і викличе реакцію у відповідь, варіанти якої вже підготовлені.

Нагадаємо, внаслідок того, що ввечері 11 квітня російські військові скинули на місто невідому речовину, отруєння отримали троє людей.

Поки що невідомо, яку саме речовину використовували загарбники. Люди одразу ж почали відчувати перші симптоми отруєння. У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.