Российские военные сбросили на Мариуполь неизвестное отравляющее вещество

Пресс-служба полка "Азов", военнослужащие которого самостоятельно держат оборону Мариуполя, сообщила, что вечером 11 апреля российские военные сбросили на город неизвестное отравляющее вещество.

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"Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сброшенное с вражеского БПЛА", - заявили в "Азове".

Люди сразу же начали ощущать первые симптомы отравления, отмечают в полку. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.

В настоящее время точно неизвестно, какое именно вещество использовали захватчики.

Отметим, что при химическом отравлении симптомы могут быть разными. Они напрямую зависят от задействованного вещества и его концентрации.

Руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максима Жорина отметил, что ранее террористы "ДНР" заявляли, что планируют атаковать город химическим оружием.

За несколько часов до атаки центр противодействия дезинформации при СНБО Украины заявлял, что враг намерен применить химическое оружие против украинских военных, удерживающих оборону мариупольской "Азовстали".

При этом ранее оккупанты начали распространять фейке "о применении украинскими военными химического оружия". В СНБО подчеркивают, что украинские военные в полной мере выполняют предписания, предусмотренные "Конвенцией о запрете разработки, производства, накопления, применения химического оружия и его уничтожении".

Стоит напомнить, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что использование химического оружия изменит характер войны в Украине. По его словам, использование такого оружия может повлиять на соседние страны-члены НАТО.