Російські військові скинули на Маріуполь невідому отруйну речовину

Пресслужба полку "Азов", військовослужбовці якого самостійно тримають оборону Маріуполя, повідомила, що ввечері 11 квітня російські військові скинули на місто невідому отруйну речовину.

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"Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб у місті Маріуполь отруйну речовину невідомого походження, скинуту з ворожого БПЛА", - заявили в "Азові".

Люди одразу ж почали відчувати перші симптоми отруєння, зазначають у полку. У постраждалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.

В даний час точно невідомо, яку саме речовину використовували загарбники.

Зазначимо, що при хімічному отруєнні симптоми можуть бути різними. Вони безпосередньо залежать від задіяної речовини та її концентрації.

За кілька годин до атаки центр протидії дезінформації при РНБО України заявляв, що ворог має намір застосувати хімічну зброю проти українських військових, котрі утримують оборону маріупольської "Азовсталі".

При цьому раніше окупанти почали розповсюджувати фейку "про застосування українськими військовими хімічної зброї". У РНБО наголошують, що українські військові повною мірою виконують приписи, передбачені "Конвенцією про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та її знищення".

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що використання хімічної зброї змінить характер війни в Україні. За його словами, використання такої зброї може вплинути на сусідні країни-члени НАТО.