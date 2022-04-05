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У Маріупольському порту війська РФ обстріляли суховантажне судно під домініканським прапором (ФОТО, ВІДЕО)

У Маріупольському порту війська РФ обстріляли суховантажне судно під домініканським прапором (ФОТО, ВІДЕО)
На судні через попадання снаряда виникла пожежа, і воно почало тонути. Фото: Facebook/Андрій Клименко

4 квітня близько 22:40 у Маріуполі російські війська обстріляли цивільне торгове судно "Азбург", яке знаходилося на 16 причалі Маріупольського морського порту під прапором Домініканської Республіки.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив керівник моніторингової групи Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрій Клименко.

Фото 2 — У Маріупольському порту війська РФ обстріляли суховантажне судно під домініканським прапором (ФОТО, ВІДЕО)

"Капітан судна на 16-му міжнародному каналі подав сигнал SOS, екіпаж 12 людей, з них одна жінка. Один член екіпажу поранений, пожежа у машинному відділенні", — написав Клименко.

Фото 3 — У Маріупольському порту війська РФ обстріляли суховантажне судно під домініканським прапором (ФОТО, ВІДЕО)

Як передає пресцентр Державної прикордонної служби України (ДПСУ), потрапляння викликало пожежу у машинному відділенні.

За інформацією ДПСУ, судно через отриману пробоїну почало тонути, а пожежа охоплювала все більшу площу.

Морські прикордонники оперативно надали допомогу пораненому та евакуювали екіпаж у безпечне місце.

Фото 4 — У Маріупольському порту війська РФ обстріляли суховантажне судно під домініканським прапором (ФОТО, ВІДЕО)

"На судні пожежа, судно поступово йде під воду, проведення рятувальної операції під постійними обстрілами неможливе", – повідомили у Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, більшість українських портів було закрито 24 лютого одразу після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України.

Перед цим британські компанії, що займаються страхуванням морських перевезень, додали територіальні води Росії та України у Чорному та Азовському морях до списку зон високого ризику.

Тоді страховики вважали райони Чорного та Азовського морів регіонами високого ризику для торгових судів через загрозу російській агресії щодо України.

Автор:
Дмитро Нарожний