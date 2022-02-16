Украинские морские воды внесли в перечень зон повышенного риска

Лондонские компании, занимающиеся страхованием морских перевозок, добавили территориальные воды России и Украины в Черном и Азовском морях в список зон высокого риска.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующий циркуляр.

В нем отмечается, что последствия от обновления списка для индивидуальных контрактов "станут предметом отдельных переговоров" в рамках Совместного военного комитета, который объединяет представителей синдикатов страховых рынков Лондона.

Как правило, заседания данного комитета проходят раз в квартал для оценки рисков морских коммерческих грузоперевозок в различных районах мира в контексте угрозы войны, забастовок и терроризма. Следующая встреча должна была состояться в марте, однако в свете ситуации вокруг Украины было принято решение экстренно провести ее в ближайшее время.

По словам представителя страхового рынка Lloyd's of London ("Ллойд оф лондон") Нила Робертса, возглавляющего направление морского и авиастрахования, расширение списка высокорисковых зон является "предупредительным уведомлением, чтобы страховщики и судовладельцы могли основательно провести переговоры" по условиям дальнейшего сотрудничества в условиях напряженности между Россией и Украиной.

"Было бы упущением не дать совет рынку и не предоставить ему возможность отреагировать на происходящее. Вероятность просчета определенно увеличивается в условиях повышенной морской активности", - заявил он.

Из-за угрозы российской агрессии в отношении Украины страховщики будут теперь считать высокорисковыми для торговых судов регионы Черного и Азовского морей.

Отмечается, что за положением этих зон внимательно следят, потому что это влияет на мнение страховщиков по поводу страховых премий.

Добавим, что по морю идут огромные объемы украинского импорта и экспорта. В прошлом году, по данным Администрации морских портов Украины, через отечественные порты прошло 153 млн тонн грузов, это 60% украинского экспорта и 50% - импорта.

Напомним, ранее стало известно, что военные РФ планируют закрыть для судоходства районы Черного и Азовского морей с 13 по 19 февраля якобы из-за того, что там будут проходить ракетные и артиллерийские учения российского флота.

Из-за заявления о блокировании части акватории Черного моря, Азовского моря и Керченского пролива Украина выразила решительный протест. В украинском МИД заявили, что беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях.

10 февраля Россия сообщила Украине об отмене перекрытия участков в Азовском море для проведения военно-морских учений, но по-прежнему заблокировала судоходство в Черном море. Из-за этого Мининфраструктуры определило новый коридор для судов в Черном море