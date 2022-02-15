Мининфраструктуры определило новый коридор для судов в Черном море

Проведенные специальными судами ГУ "Госгидрография" исследования структуры дна в регионе подтвердили безопасность судоходства в морском коридоре между западной границей района незаконных учений РФ и Днестровской банкой.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

Отмечается, что специальные суда ГУ "Госгидрография" провели 450 км линейной съемки структуры дна в районе Днестровской банки.

"Благодаря совместным усилиям и быстрому реагированию мы не допустили блокировку работы черноморских портов Украины. Определенный в ходе исследования коридор гарантирует судам безопасный проход по Одесскому заливу", — говорится в сообщении Мининфраструктуры.

В ведомстве подчеркнули, что за прошедшие сутки фиксировали бесперебойный трафик торговых судов.

"Большинство судов придерживались рекомендаций и использовали морской коридор в обход зоны незаконных военных учений РФ", — сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Оперативная информация по результатам гидрографических работ ГУ "Госгидрография" уже объявлена в прибрежных предупреждениях Украины и будет опубликована в Уведомлениях мореплавателей.

Кроме того, отмечается, что с целью помочь капитанам более надежно прокладывать маршрут судна с учетом осадки и маневровых характеристик в ближайшее время будет сделана крупная врезка на навигационных картах с детальной информацией о состоянии глубин в морском коридоре. Определены также координаты виртуальных средств навигационного оборудования для четкой установки границ морского коридора.

"Госгидрография" во исполнение поручения Мининфраструктуры провела внеплановые промерные работы в районе Дунайской банки для поиска безопасного прохода судов в связи с блокировкой РФ рекомендованных морских путей в торговые порты Одесского залива.

"На время проведения исследований Министерство инфраструктуры рекомендовало этот маршрут для торговых судов, благодаря чему украинские порты работали в штатном режиме. Балкер MV Melia стал первым, но не единственным судном типа Panamax, который удачно прошел новым путем из порта Южный", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что военные РФ планируют закрыть для судоходства районы Черного и Азовского морей с 13 по 19 февраля якобы из-за того, что там будут проходить ракетные и артиллерийские учения российского флота.

Из-за заявления о блокировании части акватории Черного моря, Азовского моря и Керченского пролива Украина выразила решительный протест. В украинском МИД заявили, что беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях.

10 февраля Россия сообщила Украине об отмене перекрытия участков в Азовском море для проведения военно-морских учений, но по-прежнему заблокировала судоходство в Черном море.