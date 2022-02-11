РФ отменила блокирование судоходства в Азовском море: ситуация в Черном море без изменений

Россия сообщила Украине об отмене перекрытия участков в Азовском море для проведения военно-морских учений. Что касается блокирования судоходства в Черном море, то пока ситуация остается без изменений.

Об этом сообщил руководитель организации "Институт Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко.

"В 16:43 10.02.2022 управление навигации и океанографии Минобороны РФ сообщило об отмене перекрытия района Азовского моря к северу от Керченского пролива", — написал Клименко.

Также Клименко обвел красным сообщение об отмене учений, которое, по его мнению, означает и отмену перекрытия участков в Керченском проливе.

При этом он уточнил, что учения в Черном море не прекращены, а значит, и запретные зоны там остались.

"Что касается блокирования судоходства в Черном море, то пока ситуация остается без изменений. Порты Черного моря — это 95% украинского экспорта, порты Азова — 5%. Итого — это почти половина всего экспорта Украины", — отметил руководитель организации.

Напомним, ранее стало известно, что военные РФ планируют закрыть для судоходства районы Черного и Азовского морей с 13 по 19 февраля якобы из-за того, что там будут проходить ракетные и артиллерийские учения российского флота.

Из-за заявления о блокировании части акватории Черного моря, Азовского моря и Керченского пролива Украина выразила решительный протест. В украинском МИД заявили, что беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях.

В конце января 2022 года Россия уже проводила учения в Черном море, в которых участвовали более 20 кораблей. Они отрабатывали организацию связи, безопасное маневрирование в районах с интенсивным судоходством, противовоздушную оборону в море.

После проведения артиллерийских стрельб по мишеням, имитирующим корабли, и средствам воздушного нападения условного противника российские корабли вернулись в места базирования.