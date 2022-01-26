Россия начала военные учения в Черном море: участвуют более 20 кораблей

Более 20 кораблей Черноморского флота Военно-морских сил России, в том числе базирующиеся в оккупированном ею Севастополе, вышли для участия в учениях в акватории Черного моря, сообщает Министерство обороны РФ.

"Корабли, боевые катера и суда обеспечения ЧФ в составе корабельных группировок вышли из пунктов базирования Севастополь и Новороссийск, после чего совершили переход в назначенные районы", — указывается в сообщении.

В мероприятиях в составе разнородных группировок, корабельных ударных групп и отрядов десантных кораблей задействованы фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также тральщики.

Отмечается, что на переходе в назначенные районы экипажи кораблей проведут ряд учений и тренировок по организации связи, безопасному маневрированию в районах с интенсивным судоходством, организации противовоздушной обороны в море.

Новость о выдвижении военных кораблей к местам учений российское ведомство проиллюстрировало изображением базирующегося в Севастополе фрегата "Адмирал Эссен".

Помимо этого, Минобороны РФ сообщает в среду, что в Баренцевом море начались учения с участием боевых кораблей. В составе отряда действуют ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", а также суда обеспечения.

Отряд отработает взаимодействие разнородных сил российского флота по обеспечению безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности РФ в северных морях во время кризисных ситуаций.

В Минобороны подчеркивают, что в январе-феврале во всех зонах ответственности флотов намечено проведение серии военно-морских учений под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.

"Основной направленностью учений является отработка действий ВМФ и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений", — отмечают в ведомстве.

Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. В частности, отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане.

К ним планируется привлечь более 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1 тысячу единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих.

Напомним, что несколькими днями ранее украинское Минобороны также сообщило о начале военных учений возле Крыма, однако они сухопутные (у ВМС Украины после потери Крыма остался лишь один фрегат "Гетман Сагайдачный") и проводятся, соответственно, в Херсонской области.

Отметим также, что накануне Верховная Рада на фоне противоречивых заявлений президента Владимира Зеленского, премьера Дениса Шмыгаля и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова относительно вероятности полномасштабного российского вторжения в Украину приняла обращение к ООН, Европарламенту и властям других стран о "неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны РФ".