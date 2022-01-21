Россия может попытаться оккупировать Харьков — Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что если Россия решит усилить эскалацию, то начнет с территорий, где исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией. В частности, РФ может попытаться оккупировать Харьков, заявил Зеленский в интервью изданию Washington Post.

"Харьков могут оккупировать. России нужен предлог. Скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это может произойти", — отметил глава государства.

Он подчеркнул, Харьков — большой город с населением более 1 миллиона человек. Поэтому, как считает Зеленский, если РФ и решится оккупировать Харьков, то это будет началом крупномасштабной войны.

"Если мы собираемся защищаться от одной из самых могущественных армий в мире (России — Delo.ua), то это будет война, и все проиграют. Сотни тысяч жизней будут потеряны. И Украина, и Россия пострадают. Пострадают соседние европейские страны, а тех, кто дальше, коснется миграционный кризис", — рассказал гарант американским журналистам.

В то же время Зеленский считает, что украинцам не нужно волноваться из-за сообщений западных партнеров о возможном полномасштабном вторжении России в Украину. Он уверен, что 2022 год пройдет в обычном режиме для Украины. Поэтому президент просит граждан верить только официальным заявлениям, а не инсайдерской информации.

А вот его американский коллега Джозеф Байден предполагает, что у президента РФ Владимира Путина все же есть намерения захватить еще больше территорий Украины.

Накануне Байден заявил, что атака российскими войсками Украины получит жесткий ответ со стороны Соединенных Штатов Америки и стран Запада. Он добавил, что реакция на возможное вторжение России на подконтрольную Украине территорию будет зависеть от его масштабов.

Из-за этого заявления американский и украинский лидеры вступили в в онлайн-спор. Зеленский не приемлет мнение о том, что агрессия одной страны против другой может ранжироваться по значимости. Об этом он написал в своем Twitter, продублировав запись также на английском языке.