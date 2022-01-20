США запретят экспорт электроники в РФ в случае ее вторжения в Украину — СМИ

Администрация президента США предупредила производителей микросхем и чипов по поводу введения ограничений на экспорт продукции в Российскую Федерацию в случае полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщает Reuters, предупреждение последовало в качестве ответа на запросы отраслевых предприятий после сообщений о возможных ограничениях.

По информации агентства, представители Совета национальной безопасности Белого дома Питер Харрелл и Тарун Чхабра сообщили руководителям Ассоциации полупроводниковой промышленности, а также группе предприятий-производителей чипов, что если Москва нападет на Украину, то возможно потенциальное блокирование доступа Российской Федерации к глобальным поставкам электроники.

Также они заявили, что "нужно быть готовыми к беспрецедентным действиям против России".

"Совет национальной безопасности США прямо и резко заявил о серьезности ситуации, с которой они в настоящее время столкнулись в Украине, отметив, что это чрезвычайная ситуация и, возможно, худшее трансграничное вторжение, которое имело место со времен Второй мировой войны", – написал директор Ассоциации полупроводниковой промышленности.

По информации агентства, расширение сферы действия так называемого правила прямого иностранного продукта на РФ может позволить администрации Байдена остановить поставки чипов, компьютеров, бытовой электроники, телекоммуникационного оборудования и других товаров, произведенных в любой точке мира, если они произведены по американской технологии.

Ранее сообщалось, что в сенат США внесли законопроект о сдерживании авторитарных военных действий, который предусматривает при вторжении в Украину введение немедленных и жестких персональных санкций в отношении Владимира Путина и остального руководства России.

Перед этим сенаторы-демократы также подготовили законопроект, который включает пакет санкций к персоналиям и учреждениям РФ на случай, если российские войска вторгнутся в Украину.