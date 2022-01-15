США ведут переговоры с энергокомпаниями о поставках газа в ЕС в случае вторжения России в Украину

Представители Госдепартамента США обратились в энергетические компании с запросом, смогут ли они обеспечить дополнительные поставки газа в случае вторжения России в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает издание, представители американской администрации задумались над тем, чем можно бы было компенсировать поставки российского газа в Европу в случае военного вторжения России в Украину.

Переговоры провел советник президента США по глобальной энергобезопасности Амос Хохстайн.

При этом Госдепартамент, как отметил источник Reuters, не просил компании наращивать производство.

"Мы обсудили ряд непредвиденных ситуаций и обсудили совместные действия с нашими партнерами и союзниками", – сообщил источник.

Другие источники сообщили, что "не только спросили у компаний, какие у них есть возможности для увеличения поставок газа, но и есть ли у них возможность увеличить экспорт и в случае необходимости отложить техническое обслуживание на местах".

"Европейский Союз зависит от России примерно на треть своих поставок газа, и санкции США из-за любого конфликта могут нарушить эти поставки. Любые перебои в поставках российского газа в Европу усилили бы энергетический кризис, вызванный дефицитом топлива", – говорится в публикации.

Отмечается, что энергетические компании сообщили Госдепу США, что для того, чтобы покрыть поставки газа из России, ресурсов не хватит.

"Глобальные поставки газа ограничены и доступного газа мало, чтобы заменить большие объемы из России", – утверждают источники издания.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США не комментировал переговоры с энергетическими компаниями, но подтвердил, что планирование на случай чрезвычайных ситуаций продолжается.

"Оценка потенциальных побочных эффектов и поиск путей их уменьшения – это надлежащее управление и стандартная практика", – сказал спикер.

Издание отправило запрос в эвропейские энергетические компании. Royal Dutch Shell, ConocoPhillips и Exxon отказались от комментариев агентству, Chevron, Total, Equinor и Qatar Energy — не ответили на запрос.

Отметим, накануне Россия начала военные учения в приграничных с Украиной областях. В маневрах задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также штатное стрелковое вооружение.

Кроме того, наблюдатели фиксируют масштабную переброску военной техники и личного состава армии РФ из Восточной Сибири и Дальнего Востока на запад.

Отметим, по информации американского издания New York Times, Путин сдвинул дату возможного вторжения в Украину ближе к весне. Одной из причин стали погодные условия для продвижения бронетехники.