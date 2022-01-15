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США ведут переговоры с энергокомпаниями о поставках газа в ЕС в случае вторжения России в Украину
Представители Госдепартамента США обратились в энергетические компании с запросом, смогут ли они обеспечить дополнительные поставки газа в случае вторжения России в Украину.
Об этом сообщает Reuters.
Как отмечает издание, представители американской администрации задумались над тем, чем можно бы было компенсировать поставки российского газа в Европу в случае военного вторжения России в Украину.
Переговоры провел советник президента США по глобальной энергобезопасности Амос Хохстайн.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом Госдепартамент, как отметил источник Reuters, не просил компании наращивать производство.
"Мы обсудили ряд непредвиденных ситуаций и обсудили совместные действия с нашими партнерами и союзниками", – сообщил источник.
Другие источники сообщили, что "не только спросили у компаний, какие у них есть возможности для увеличения поставок газа, но и есть ли у них возможность увеличить экспорт и в случае необходимости отложить техническое обслуживание на местах".
"Европейский Союз зависит от России примерно на треть своих поставок газа, и санкции США из-за любого конфликта могут нарушить эти поставки. Любые перебои в поставках российского газа в Европу усилили бы энергетический кризис, вызванный дефицитом топлива", – говорится в публикации.
Отмечается, что энергетические компании сообщили Госдепу США, что для того, чтобы покрыть поставки газа из России, ресурсов не хватит.
"Глобальные поставки газа ограничены и доступного газа мало, чтобы заменить большие объемы из России", – утверждают источники издания.
Пресс-секретарь Совета национальной безопасности США не комментировал переговоры с энергетическими компаниями, но подтвердил, что планирование на случай чрезвычайных ситуаций продолжается.
"Оценка потенциальных побочных эффектов и поиск путей их уменьшения – это надлежащее управление и стандартная практика", – сказал спикер.
Издание отправило запрос в эвропейские энергетические компании. Royal Dutch Shell, ConocoPhillips и Exxon отказались от комментариев агентству, Chevron, Total, Equinor и Qatar Energy — не ответили на запрос.
Отметим, накануне Россия начала военные учения в приграничных с Украиной областях. В маневрах задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также штатное стрелковое вооружение.
Кроме того, наблюдатели фиксируют масштабную переброску военной техники и личного состава армии РФ из Восточной Сибири и Дальнего Востока на запад.
Отметим, по информации американского издания New York Times, Путин сдвинул дату возможного вторжения в Украину ближе к весне. Одной из причин стали погодные условия для продвижения бронетехники.