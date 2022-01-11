Россия начала военные учения в приграничных с Украиной областях

Учения со стрельбами начались на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

"В Западном военном округе на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях начались учения со стрельбами с участием около 3000 военнослужащих", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в маневрах задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, а также штатное стрелковое вооружение.

В частности, военнослужащие Висленской и Ельнинской мотострелковых дивизий (Белгородская и Смоленская области) проведут тактико-специальные маневры, отрабатывая "боевое слаживание различных формирований" и осваивая "новые методы и тактику выполнения огневых задач в сложной обстановке современного общевойскового боя".

"Главным акцентом тактических учений будет выполнение "упражнений контрольных стрельб из стрелкового оружия и вооружения бронетехники, организации маршей при активном воздействии диверсионно-разведывательных групп "противника" и оборудовании опорных пунктов", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что каждое подразделение завершит маневры проведением учебного боя с этапом боевой стрельбы, в ходе которого экипажи бронемашин БМП-2 и танков Т-72Б3 покажут навыки совместных действий и поразят мишени, имитирующие техники и живую силу условного противника на дальностях до 1,2 тысячи метров.

Отметим, по информации американского издания New York Times, Путин сдвинул дату возможного вторжения в Украину ближе к весне. Одной из причин стали погодные условия для продвижения бронетехники.

Также, по данным издания, РФ начала стягивать к границам Украины военные вертолеты, что может свидетельствовать о продолжении подготовки к потенциальному нападению.