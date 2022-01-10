Одна из целей Путина — восстановить Советский Союз, — госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что одна из целей президента России Владимира Путина — восстановить в мире порядок, который существовал при Советском Союзе. По его словам, для США это неприемлемо.

Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

"Я думаю, что это одна из целей президента Путина, и она состоит в том, чтобы восстановить сферу влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза. И, как мы уже говорили, это неприемлемо", — сказал глава внешнеполитического ведомства США.

Блинкен отметил, что Вашингтон считает путь дипломатии и диалога наиболее предпочтительным применительно к России. Однако он готов задействовать "решительные меры", если Москва изберёт путь конфронтации.

"Мы не можем вернуться в мир сфер влияния. Это был рецепт нестабильности, рецепт конфликта, рецепт, который привел к мировым войнам. Мы не вернемся к этому", – заявил Блинкен.

Отметим, Советский Союз распался в декабре 1991 года. В результате распада СССР были образованы 15 независимых государств.

Путин неоднократно называл распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой века.

Отметим, ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен выступил с заявлением о подготовке Россией крупномасштабной военной операции против Украины.

Ранее сообщалось, что в издании The New York Times составили три карты с российскими войсками у границ Украины. На них армия РФ окружает Украину с трех сторон. Под возможной угрозой находится в том числе Киев.

В свою очередь в Associated Press (AP) со ссылкой на данные американской разведки заявило, что российские войска могут якобы вторгнуться в Украину в начале 2022 года.