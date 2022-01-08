The New York Times составило три карты с российскими войсками у границ Украины: сейчас на границах порядка 100 000 российских военных

Карты создали на основании данных украинских и западных официальных лиц, независимых военных аналитиков и спутниковых снимков. По их данным, армия РФ окружает Украину с трех сторон

В издании The New York Times составили три карты с российскими войсками у границ Украины. На них армия РФ окружает Украину с трех сторон. Под возможной угрозой находится в том числе Киев.

В издании говорят, что создали карты на основании данных украинских и западных официальных лиц, независимых военных аналитиков и спутниковых снимков. Посмотреть карты можно на сайте NYT.

В The New York Times отмечают, что сейчас на границах Украины сконцентрировано порядка 100 000 российских военных. В случае нового вторжения РФ их количество возрастет до 175 000.

Судя по картам The New York Times, сейчас войска РФ окружают подконтрольные Украине территории с трех сторон. На востоке страны — от Сумской области до противоположного от Украины берега Азовского моря. На севере -- возле Киевской и Черниговской областей и со стороны временно оккупированного Крыма. Также 32 000 военных расположены во временно оккупированных частях Донбасса.

Кроме того, сконцентрированы значительные силы у северной границы — в Ельне, Почепе, Клинцах. Эти населенные пункты находятся в пределах легкой досягаемости до Киева, отмечают в издании.

Напомним, 23 декабря президент России Владимир Путин заявил, что нагнетание ситуации вокруг возможности ее войны с Украиной и последующих из-за этого небывалых санкций против РФ происходит из-за вероятной подготовки украинскими властями новой операции по взятию под контроль всего Донбасса силовым путем.