НАТО из-за Украины привело спецназ в повышенную готовность: его могут развернуть за пять дней

НАТО привело в повышенную оперативную готовность свои 40-тысячные Силы быстрого реагирования на случай эскалации конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщает со ссылкой на высокопоставленного дипломата альянса немецкое издание Die Welt.

Отмечается, что, согласно принятому на прошлой неделе решению Североатлантического совета, Объединенная оперативная группа очень высокой готовности в составе Сил быстрого реагирования должна быть готова к развертыванию в зоне кризиса в течение пяти дней вместо ранее определенных семи дней.

Это многонациональное подразделение из около 6400 солдат в настоящее время возглавляет Турция, но в 2023 году руководство им возьмет на себя Германия.

Другие подразделения СБР НАТО также были переведены в режим повышенной готовности, так что в случае кризиса они тоже должны быть готовы к более быстрому перемещению.

Кроме конфликта в Украине целью называется усиление защиты восточных стран-членов альянса (Польша, Румыния, страны Балтии), где, как пишет издание, "все больше ощущается угроза в свете последних событий на российско-украинской границе".

Напомним также, что накануне в СМИ появилась информация о том, что в Администрации президента США Джозефа Байдена изучают возможности неофициальной военной помощи украинским партизанам в случае оккупации Россией части Украины.

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу заявил о подготовке некой провокации в Донецкой области, для чего в подконтрольные украинской стороне города Авдеевка и Лиман уже якобы доставлены емкости с неизвестными пока химикатами. Также он заявил о размещении в Донецкой области бойцов американской частной военной компании, оборудующих огневые позиции в жилых домах и обучающих украинские Силы специальных операций.

Отметим, что 1 декабря, после того как президент Владимир Зеленский заявил, что украинские власти должны пойти на прямые переговоры с Россией, чтобы остановить войну на Донбассе, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен после встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Риге выступил с заявлением о подготовке Россией крупномасштабной военной операции против Украины, которая должна последовать за некой провокацией.

При этом еще 21 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что "нельзя исключать" провокаций, которые якобы станут поводом обвинить Россию в нападении на Украину.