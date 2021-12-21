В Минобороны РФ заговорили о подготовке провокации на Донбассе: "доставлены резервуары с химикатами"

Министр обороны России Сергей Шойгу заявляет о подготовке некой провокации в Донецкой области Украины, для чего в подконтрольные украинской стороне города Авдеевка и Лиман (ранее Красный Лиман) уже доставлены емкости с неустановленными химическими веществами. Об этом он сказал на заседании коллегии министерства, передает "Интерфакс".

"Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами", — утверждает Шойгу.

Он также заявил, что в Авдеевке, а также в селе Приазовское под Мариуполем размещены сотрудники американских частных военных компаний, проводящие подготовку к активным боевым действиям.

"Достоверно установлено присутствие более 120 сотрудников американских ЧВК в населенных пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области. Они оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил специальных операций и радикальных вооруженных группировок к активным боевым действиям", — сказал российский министр.

Глава Минобороны РФ также намекнул на возможность "ответных действий" со стороны вооруженных формирований сепаратистов из-за якобы не прекращающихся обстрелов украинской армией жилых районов.

"Не снижается число обстрелов украинскими военнослужащими мирных кварталов Донбасса и позиций народной милиции ЛНР и ДНР, провоцируя их на ответные действия", — заявил министр.

Напомним, что 1 декабря, после того как президент Владимир Зеленский заявил, что украинские власти должны пойти на прямые переговоры с Россией, чтобы остановить войну на Донбассе, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен после встречи с министрами иностранных дел стран НАТО в Риге выступил с заявлением о подготовке Россией крупномасштабной военной операции против Украины, которая должна последовать за некой провокацией.

По словам главы Госдепа, единственной возможностью избежать такого сценария является возврат к переговорам Украины и РФ в контексте выполнения Минских соглашений, приверженность которым демонстрируют и РФ, и Украина, и которые поддерживаются и самими США.

При этом еще 21 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что "нельзя исключать" провокаций, которые якобы станут поводом обвинить Россию в нападении на Украину.

После этого президенты США и РФ Джозеф Байден и Владимир Путин провели 7 декабря на фоне постоянных заявлений западных стран о скоплении российских войск возле украинских границ видеовстречу, в ходе которой Байден пригрозил, что в случае масштабного вторжения в Украину США применят против РФ беспрецедентные экономические санкции.

17 декабря Россия опубликовала проект соглашения с НАТО о взаимных гарантиях безопасности, запрещающего расширение альянса, в том числе за счет Украины. Также РФ предложила заключить отдельный двусторонний договор о гарантиях безопасности с США. В Белом доме заявили, что обсуждают предложение с европейскими партнерами по НАТО, но не намерены идти на компромисс по ключевым принципам, включая право всех стран определять свою внешнюю политику без вмешательства извне.