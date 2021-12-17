В США отреагировали на требование России запретить членство Украины в НАТО

В Белом доме заявили, что там ознакомились с предложенным Россией проектом соглашения РФ с НАТО, запрещающим членство Украины в альянсе, и готовятся ответить на него на следующей неделе. Об этом сообщат издание Bloomberg.

"Мы видели предложения России, мы обсуждаем их с нашими европейскими союзниками и партнерами. Мы не пойдем на компромисс с ключевыми принципами, на которых строится европейская безопасность, включая то, что все страны имеют право определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне", — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Один из чиновников администрации президента Джозефа Байдена, общаясь с журналистами, заявил, что некоторые из предложений РФ могут быть полезными, однако другие неприемлемы для США.

Он добавил, что США надеются на рождественское прекращение огня и обмен пленными между Россией и Украиной.

Напоминаем, Россия разработала проект соглашений с НАТО и отдельно с США о взаимных гарантиях безопасности, его опубликовали 17 декабря. В документе РФ требует, чтобы НАТО вывел свои войска из стран Восточной Европы и остановил дальнейшее расширение. В издании подчеркивают, что это требование стало беспрецедентным вызовом для США и их союзников.

Предложения, изложенные в двух проектах договоров, вызвали скептическую реакцию со стороны альянса, который ранее отвергал аналогичные требования.

В свою очередь заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоана заявил, что Россия должна снизить напряженность вокруг Украины в качестве "условия" начала любых переговоров.

Кроме того, на требование России отреагировала министр обороны Эстонии Калле Лаанет. Она подчеркнула, что требования России "совершенно неприемлемы".

"Реализация любой меры, предложенной Российской Федерацией, будет иметь катастрофические последствия для европейской безопасности", — считает Лаанет.

В документе Россия предлагает НАТО не размещать дополнительные силы и вооружения за пределами тех стран Европы, в которых они были по состоянию на 27 мая 1997 года, когда РФ подписала с альянсом соглашение о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.

Напомним, что президент США Джозеф Байден 7 декабря провел видеовстречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда лидеры двух государств обсуждали Украину.

После этого Путин провел несколько телефонных переговоров с президентами европейских стран.

Во время переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном Путин рассказал, что якобы "Украина обостряет обстановку на линии соприкосновения, используя в зоне конфликта запрещенные минским "Комплексом мер" тяжёлые вооружения и ударные беспилотники".

Тогда же Путин сказал, что "страны НАТО активно "осваивают" территорию Украины, что создает прямую угрозу безопасности России".

Позже, 15 декабря, Путин попытался заручиться поддержкой Си Цзиньпина по вопросу Украины. По данным росСМИ, Путин назвал Си Цзиньпина своим "дорогим другом" и сказал, что отношения между двумя странами достигли "беспрецедентно высокого уровня".