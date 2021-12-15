Путин попытался заручиться поддержкой поддержкой Си Цзиньпина по вопросу Украины

Президент России Владимир Путин провел видеопереговоры с лидером Китая Си Цзиньпином. В ходе них глава РФ рассчитывал получить поддержку в противостоянии Западу, который резко реагирует на возможность вторжения российских войск в Украину. Об этом сообщает CNBC.

"Мы видим очень, очень агрессивную риторику со стороны НАТО и США, и это требует обсуждения между нами и китайцами", — заявил о тематике разговора секретарь президента России Дмитрий Песков.

Видеозвонок длился больше часа. По данным росСМИ, Путин назвал Си Цзиньпина своим "дорогим другом" и сказал, что отношения между двумя странами достигли "беспрецедентно высокого уровня",

Разговор состоялся на фоне растущей международной обеспокоенности по поводу напряженности на российско-украинской границе.

РФ хочет, чтобы Соединенные Штаты Америки и НАТО дали гарантии, что военный альянс не будет расширяться дальше на восток и размещать системы вооружений в Украине и в других странах на границе с Россией.

Подробности разговора президентов пока не сообщаются.

Путин и Си Цзиньпин также говорили по телефону в августе после захвата власти в Афганистане талибами, когда США вывели войска.

Напомним, 14 декабря 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить Украину. Последний, в свою очередь, потребовал гарантий, которые сдержат продвижение НАТО и размещение сил Альянса на территории Украины.

А за день до того с Путиным поговорил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Этот разговор также был посвящен ситуации с Украиной.