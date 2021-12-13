G7 предупредила Россию о "серьезных последствиях" за эскалацию напряженности на границе с Украиной

Министры иностранных дел стран “Большой семерки” предупредили РФ о необходимости прекратить наращивание военной мощи на границе с Украиной. Об этом сообщает Bloomberg.

В G7 заявили, что если Россия не снизит эскалацию, то она столкнется с "серьезными последствиями". В совместном заявлении министры сказали, что они "едины в осуждении наращивания военной мощи России и агрессивной риторики в отношении Украины".

"Мы призываем Россию к деэскалации, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства по прозрачности военной деятельности", — это обращение сделано после встречи министров G7 в Ливерпуле.

Правда, в заявлении G7 не уточняется, какие именно последствия могут грозить РФ.

Источники издания отмечают, что американские и европейские союзники Украины взвешивают санкции, которые могут быть направлены против крупнейших банков России. Однако запрет России на доступ к платежной системе SWIFT пока не рассматривается, так как он может нанести ущерб и обычным гражданам.

Президент США Байден уже предупредил Россию о "разрушительных" экономических санкциях, если она нападет на Украину. Он также сказал, что для защиты европейских союзников будут отправлены дополнительные войска США и НАТО. Отдельно министр финансов США Джэнет Йеллен переговорила со своим немецким коллегой и обсудила шаги, которые в случае необходимости могут "обернуться серьезными издержками для экономики России".

Напомним, 7 декабря 2021 года президент США Джозеф Байден и президент РФ Владимир Путин провели телемост. Лидеры государств говорили об Украине. Байден подтвердил свою поддержку Украины и подчеркнул: США готовы ответить санкциями на эскалацию возле украинских границ. Путин, в свою очередь, традиционно обвинил во всем Киев.

Вашингтон также внимательно следит за наращиванием российских войск у границы с Украиной, официальные лица США проинформировали своих коллег из ЕС об их опасениях по поводу возможной военной операции России против Украины.

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