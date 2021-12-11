В НАТО отклонили требование России не допускать Украину в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отклонил требование России к Западу не допустить присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, и напомнил, что вопрос о вхождении в альянс будут решать страны-члены и сама Украина.

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает NDTV.

Позиция НАТО в отношении Украины остается неизменной, заявил Столтенберг.

"Мы не можем согласиться с тем, что РФ пытается восстановить систему, при которой державы вроде России имели сферы влияния, которые они держали под контролем и могли решать, что следует делать другим членам", - указал генсек НАТО.

Он добавил, что речь идет о самой конкретной формулировке требований, предъявляемых до сих пор президентом РФ Владимиром Путиным США и их союзникам.

Отметим, ранее министерство иностранных дел России потребовало от альянса "официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года" о возможности будущего членства Украины и Грузии.

По утверждению МИДа в Москве,подобный шаг соответствовал бы "коренным интересам европейской безопасности", поскольку перспектива принятия Киева и Тбилиси противоречит обязательству лидеров стран ОБСЕ - "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других".

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина продолжает прилагать все усилия для вступления в НАТО. Но на этом пути есть препятствия.

В тоже время, президент США Джозеф Байден сказал Владимиру Зеленскому, что вступление Украины в НАТО не касается России.

Ранее о "планах НАТО в Украине" заявил Александр Лукашенко. Он уверен, что в начале января 2022 года стоит ожидать серьезного изменения ситуации в пространстве от Черного до Балтийского моря.