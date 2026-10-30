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Еврокомиссия предлагает Евросовету утвердить 45 млрд евро кредита для Украины на 2027 год

Еврокомиссия
ЕС готовит 45 млрд евро для Украины на 2027 год / Depositphotos

Европейская комиссия предложила Совету ЕС утвердить предоставление Украине второй части макрофинансового займа на 2027 год в размере 45 млрд евро. Это составляющая общего пакета поддержки на 2026–2027 годы в объеме 90 млрд евро.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Предлагаемый пакет должен обеспечить Украину бюджетной поддержкой и необходимой оборонной продукцией. По словам президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, это решение гарантирует предсказуемость финансирования и стабильное функционирование государственных услуг.

Она также подчеркнула, что усиление помощи остается одним из ключевых вопросов на саммите ЕС-Канада в Монреале.

На что распределят 45 миллиардов евро

Предложение Еврокомиссии базируется на положительной оценке Стратегии финансирования, которую Украина представила 26 октября 2026 года. Принятый документ предусматривает выделение всей суммы до 31 декабря 2027 года по двум главным направлениям:

  • Бюджетная поддержка (до 13,3 млрд грн): средства распределят поровну между программой Ukraine Facility и макрофинансовой помощью;
  • Оборонно-промышленный комплекс (31,7 млрд евро): деньги направят на развитие и укрепление оборонного потенциала Украины.

Условия предоставления и последующие шаги

Предоставление средств будет сопровождаться строгими требованиями по соблюдению верховенства права, борьбе с коррупцией и обеспечению экономической устойчивости. Инструмент содержит меры предосторожности для защиты финансовых интересов Евросоюза.

Далее инициативу должен официально утвердить Совет ЕС, после чего государства-члены примут решение об окончательном распределении траншей. В случае положительного голосования Еврокомиссия обеспечит начало выплат в начале 2027 года.

Напомним, Европейская комиссия изучает, как можно покрыть дефицит в финансировании Украины на 2027 год в размере 70 млрд евро, но призывает всех международных партнеров мобилизовать усилия.

Автор:
Татьяна Бессараб

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