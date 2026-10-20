Украина просит 70 млрд евро: в ЕС заявляют, что не справятся своими силами и рассчитывают на партнеров

Европейская комиссия изучает, как можно покрыть дефицит в финансировании Украины на 2027 год в размере 70 млрд евро, но призывает всех международных партнеров мобилизовать усилия.

Как пишет Dilo, об этом заявил спикер Еврокомиссии по вопросам бюджета и экономики Балаш Уйвари, передает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что, по нынешним оценкам, учитывая уже заявленные обязательства, дефицит финансирования будет составлять около 70 миллиардов евро. В этом расчете уже учтены 45 млрд евро, которые Европейский Союз планирует предоставить в следующем году, а также часть обязательств, взятых на себя международными партнерами. Таким образом, нужно найти еще около 70 миллиардов евро сверх уже запланированного финансирования.

"Мы всегда отмечали, что не можем справиться с этим своими силами. Поэтому наши международные партнеры в целом должны активизировать усилия, объявить о своих финансовых обязательствах и выполнить их. Это чрезвычайно важно", - подчеркнул Уйвари.

Также он напомнил, что до конца 2026 года Украина должна получить еще около 30 млрд. евро финансовой поддержки, но для этого Киев должен продолжать внедрение реформ.

Комментируя возможность использования замороженных российских активов для финансирования Украины, представитель Еврокомиссии заявил, что пока рано говорить о конкретных решениях. Этот вопрос остается актуальным на фоне позиции Бельгии, не демонстрирующей готовности ее менять.

Украина просит у ЕС деньги

Во время саммита в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война обойдется стране в 155 млрд евро в следующем году. Он призвал президентов и премьер-министров государств Евросоюза изыскать необходимые средства для дальнейшей поддержки Украины.

В то же время ЕС уже пообещал Украине ссуду на 90 млрд евро. Она должна помочь покрыть неотложные финансовые потребности страны в 2026-2027 годах. Европейская комиссия выделяет эти средства равномерно.

Напомним, в Брюсселе отказались удовлетворять запрос Украины на дополнительную финансовую поддержку в этом году, пока Киев не введет обещанные реформы.

Украина попросила союзников дополнительно профинансировать около $27 млрд оборонных потребностей, однако в Европейском Союзе хотят сначала получить четкое объяснение, как сформировался дефицит и на что нужны средства.

Сейчас в ЕС пытаются разобраться, откуда возникла гигантская дыра в бюджете и действительно ли Украине нужна вся пригласившаяся сумма. В Брюсселе не понимают, кто отвечает за резкий рост дефицита бюджета.

В начале месяца Брюссель заявил, что Европейский Союз не рассматривает ускорение выплат Украины по кредиту в 90 млрд евро. Они будут переведены в течение двух лет, как было запланировано изначально. Пока новые механизмы финансирования не обсуждаются, несмотря на рост оборонных потребностей Украины.