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В ЕС не обсуждаются новые механизмы финансирования Украины: кредит на 90 миллиардов евро и так "чрезвычайно амбициозен"

евро
В Еврокомиссии прокомментировали планы дальнейшего финансирования для Украины / Depositphotos

Европейский Союз не рассматривает ускорение выплат Украины по кредиту в 90 млрд евро. Они будут переведены в течение двух лет, как было запланировано изначально. Пока новые механизмы финансирования не обсуждаются, несмотря на рост оборонных потребностей Украины.

Как пишет Delo.ua, заявила главная представительница Еврокомиссии Паула Пиньо Паула Пинью на брифинге в Брюсселе, передает "Укринформ".

По ее словам, ЕС продолжает выплаты в рамках двухлетнего займа на сумму 90 млрд евро, что должно закрыть две трети бюджетных и военных нужд Украины.

При этом Пиньо заявила, что план распределения средств на 90 миллиардов евро и так является "чрезвычайно амбициозным".

"У нас есть 45 миллиардов евро на этот год и 45 миллиардов на следующий. Мы двигаемся в правильном направлении и будем продолжать это делать. Мы сосредоточены на выполнении того, что мы обязались сделать", – подчеркнула пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она также напомнила, что "эти выплаты связаны с внедряемыми в Украине реформами", что является "критически важным аспектом".

Напомним, Европейская комиссия 24 августа объявила о новом пакете оборонной поддержки Украины на €6,1 млрд.

Новый пакет подразумевает финансирование систем противовоздушной и противоракетной обороны, ракет, боеприпасов и радаров. Это вооружение должно усилить возможности Украины по защите воздушного пространства на фоне роста интенсивности российских атак.

Автор:
Светлана Манько

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