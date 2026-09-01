Передача замороженных активов РФ Украине: ЕС возвращается к дискуссии из-за нехватки финансирования

В Европейском Союзе не отказывались окончательно от идеи использовать замороженные активы России для помощи Украине, но пока Еврокомиссия не разрабатывает новые варианты передачи денег Киеву.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает " Радио Свобода " со ссылкой на информированных чиновников ЕС.

Накануне Нидерланды, Польша, Испания, Швеция призвали Еврокомиссию вновь рассмотреть возможность использования замороженных российских активов в Евросоюзе, поскольку нет никаких признаков того, что Россия готова прекратить агрессию.

Комментируя недавнее обращение четырех государств, один из собеседников сказал, что сейчас ничего не свидетельствует об изменении обстоятельств, по которым в прошлом году не удалось достичь согласия о передаче замороженных активов России на нужды Украины.

В Бельгии, где хранится их самая большая часть – около 190 миллиардов евро, – продолжают выступать против их передачи. Большинство дипломатов ЕС также указывают на отсутствие признаков изменения позиции Бельгии.

Недавно Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что странане изменит позицию и не согласится использовать российские замороженные активы для помощи Украине.

Чиновник ЕС при этом возразил, что идею можно считать "мертвой" и допустил активизацию нового обсуждения государствами-членами в октябре этого года, когда начнется дискуссия вокруг следующего многолетнего бюджета ЕС на 2028-2034 годы. В него предлагают заложить до 100 миллиардов евро на новую программу сотрудничества с Украиной. Речь снова о средствах европейских налогоплательщиков.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в текущем году дефицит государственного бюджета Украины будет составлять 27 млрд долларов. По его словам, покрыть эту потребность можно двумя способами – использовать замороженные российские активы или ускорить поступление средств по 90-миллиардному кредиту ЕС для Украины.

В то же время, чиновник Евросоюза скептически оценивает возможность авансового финансирования по этому кредиту. По его мнению, это лишь усугубит дефицит на 2027 год, когда для Украины уже предусмотрено 45 млрд евро.

Кроме того, европейский чиновник отметил, что предоставление траншей связано с выполнением Украиной определенных реформ. Поэтому, по его словам, возникает вопрос, возможно ли осуществлять такие выплаты "авансом", без выполнения соответствующих условий.

Другое должностное лицо ЕС придерживается противоположного мнения. Он считает, что ускорение выплат возможно, поскольку Евросоюз при необходимости может изменять установленные им же правила. В то же время, для этого, как и в других подобных случаях, потребуется согласие государств-членов Европейского Союза.

Дальнейшее обсуждение финансирования Украины, необходимого для содержания личного состава, социальной поддержки и закупки вооружений, состоится 2 сентября во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в Ирландии, председательствующей в Совете Евросоюза.

Доля замороженных активов РФ

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину западные страны заморозили около 260 млрд. евро суверенных российских активов. Крупнейшим держателем этих средств стал бельгийский депозитарий Euroclear – на его счетах заблокировано около 200 млрд евро.

Доходы от этих ресурсов ЕС использует для финансовой поддержки Украины. В ответ Центробанк России в декабре 2025 года подал иск в Арбитражный суд Москвы.

15 мая 2026 года российский суд в закрытом режиме полностью удовлетворил эти требования, обязав Euroclear выплатит РФ 18,17 трлн рублей (около 200 млрд евро) в качестве компенсации.

В свою очередь, Euroclear подал в суд на Центробанк РФ. Бельгийский депозитарий требует признать недействительным решение российского суда, которым его обязали выплатить 220 млрд евро.

Ранее Центробанк России подал иск в бельгийский депозитарий Euroclear из-за планов Еврокомиссии использовать его замороженные активы для "репарационного кредита" Украине. Однако Еврокомиссия отвергла этот иск. В ЕК назвали иск "спекулятивным" и не имеющим юридических оснований.

В декабре 2025 года Евросоюзом было принято решение о бессрочном обездвижении суверенных активов РФ. Ранее эта процедура была подтверждена каждые шесть месяцев.